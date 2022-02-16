Стала известна первая полуфинальная пара хоккейного турнира на Олимпиаде

Матч проходил на стадионе "Национальный" и завершился победой сборной Финляндии со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

На 9-й минуте встречи Миро Аалтонен вывел сборную Финляндии вперёд, а ещё две минуты спустя Маркус Гранлунд увеличил преимущество финской команды. Во втором периоде сборные обменялись шайбами - на гол Марко Анттилы на 24-й минуте швейцарцы ответили шайбой Андреса Амбюля на 38-й. В конце матча ещё по разу в пустые ворота забили Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен.

Ранее сборная Словакии и команда Олимпийского комитета России (ОКР) стали первыми полуфиналистами Олимпиады. В оставшемся четвертьфинале сыграют Швеция и Канада. Матч состоится сегодня в 15:30 по латвийскому времени.

Уже известно, что в одном из полуфиналов сыграют сборные Финляндии и Словакии. Во втором полуфинале российские хоккеисты сыграют с победителем матча Швеция - Канада.

Полуфиналы хоккейной Олимпиады состоятся в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.