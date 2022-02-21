Продукты не должны быть отходами – продуманное питание с Лаурой Гревиней

Поскольку Лаура и ее семья сортируют отходы уже несколько лет, процесс не требует усилий и нет необходимости думать об этом ежедневно. «Конечно, когда я начинала сортировать, надо было думать и тренировать память, но, на мой взгляд, самое сложное – это не сортировка отходов как таковая, а процесс изменения привычек. Как только вы привыкнете к сортировке, вопрос о том, в какой мусорник что выбросить, не отнимает времени».

Учимся у молодого поколения

Лаура отмечает, что главное не только самому научиться и практиковать сортировку отходов, но и научить этому свою семью, что станет отличной мотивацией и напоминанием в будущем. «Сейчас дети сами напоминают мне о сортировке отходов. Дети, на самом деле, очень быстро учатся, привыкают и понимают, я рада новому поколению, это положительная тенденция», — делится своими наблюдениями Лаура. Говоря о взрослых, которые раньше не практиковали сортировку мусора, Лаура успокаивает, что, хотя вначале процесс может потребовать чуть больше внимания, потому что привычка вырабатывается постепенно, внедрить его в повседневную жизнь не так уж и сложно, особенно если в процессе участвует вся семья.

От проблемы к способности действовать устойчиво

«У многих сейчас появилась дополнительная мотивация не выбрасывать продукты, потому что они стали дороже. Последние два года пандемии изменили представление о доступности еды как таковой, к тому же не всегда хочется идти в магазин». Вот почему Лаура старается планировать свое питание заранее, и если не на всю неделю, то уж точно ужин. Такой подход исключает случаи, когда купленный продукт вообще не используется, а потраченные деньги приходится «выбрасывать на помойку». Не менее важно, что при планировании приемов пищи и покупок планируется и посещение магазина – поход в магазин один-два раза в неделю занимает значительно меньше времени, чем если ходить по магазинам практически каждый день. Это, конечно, еще один важный бонус.

Будь в курсе о запасах продуктов

Лаура призывает: прежде чем идти в магазин, проверь, какие продукты есть дома. Чтобы список покупок после планирования меню не был бесконечным и не приходилось покупать продукты, которые на самом деле уже есть в холодильнике. Перед походом в магазин, во-первых, важно съесть свежие продукты, которые уже есть в холодильнике, во-вторых, уже начатые бакалею, зерновые и хлопья, а также другое продовольствие. Таким образом удастся сэкономить и деньги, и съесть все запасы, с любовью заготовленные на зиму.

Долой рутину