"Динамо" расторгло контракты с семью хоккеистами

"Все эти игроки присоединятся к другим клубам в европейских лигах до конца сезона", - говорится на официальном сайте "Динамо".

По данным "Спорт-Экспресса", нападающий Николай Елисеев станет игроком шведского клуба "МОДО", а защитник Нериюс Алишаускас и нападающий Гинтс Мейя будут играть за шведскую "Виту". Издание также сообщает о том, что форвард Микс Индрашис принял предложение швейцарского "Биля".

Ранее стало известно, что "Динамо" расторгло контракты с Оскаром Цибульскисом, Филиппом Бунцисом, Янисом Шваненбергсом, Карлисом Чуксте, Кристапо Зиле и Гунаром Скворцовым.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат. Розыгрыш Кубка Гагарина планируется начать 1 марта.