Ср, 16.02.2022
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"Динамо" расторгло контракты с семью хоккеистами

Николай Елисеев ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Рижское "Динамо" расторгло контракты с вратарём Владимиром Гроссом, защитниками Нериюсом Алишаускасом и Никитой Матейко, а также с нападающими Гинтсом Мейей, Николаем Елисеевым, Даниэлсом Берзиньшем и Александром Протаповичем.

"Все эти игроки присоединятся к другим клубам в европейских лигах до конца сезона", - говорится на официальном сайте "Динамо".

По данным "Спорт-Экспресса", нападающий Николай Елисеев станет игроком шведского клуба "МОДО", а защитник Нериюс Алишаускас и нападающий Гинтс Мейя будут играть за шведскую "Виту". Издание также сообщает о том, что форвард Микс Индрашис принял предложение швейцарского "Биля".

Ранее стало известно, что "Динамо" расторгло контракты с Оскаром Цибульскисом, Филиппом Бунцисом, Янисом Шваненбергсом, Карлисом Чуксте, Кристапо Зиле и Гунаром Скворцовым.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат. Розыгрыш Кубка Гагарина планируется начать 1 марта.

Рижское "Динамо" с 37 набранными очками в 45 матчах официально завершило выступления на последнем, 12-м месте Западной конференции.


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