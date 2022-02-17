Спасение "Баварии" на последней минуте и уверенная победа "Ливерпуля"

"Зальцбург" на своём поле принимал "Баварию" и неожиданно сыграл вничью с фаворитом противостояния. На 21-й минуте игрок австрийцев Чуквубуйке Адаму открыл счёт в игре. "Зальцбург" вёл в счёте практически до самого конца основного времени, но на 90-й минуте полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман отквитал один гол, вырвав ничью для своей команды.

В другом матче среды "Ливерпуль" на вызде обыграл миланский "Интер" со счётом 2:0. На 75-й минуте встречи счёт открыл бразильский нападающий английской команды Роберто Фирмино, а на 83-й минуте египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отправил в ворота миланского клуба второй мяч.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдут 8 марта в Мюнхене и Ливерпуле.

Следующие матчи Лиги чемпионов пройдут 22 февраля, когда лондонский "Челси" на своём поле сыграет с французским "Лиллем", а туринский "Ювентус" отправится в Испанию на матч против "Вильярреала".