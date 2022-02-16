Сборная Канады по хоккею не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Матч проходил на стадионе "Национальный" и завершился победой сборной Швеции со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, а на 51-й минуте шведский нападающий Лукас Валльмарк перехватил шайбу у синей линии канадцев и нанёс точный бросок в верхний угол ворот. Точку в матче на 59-й минуте поставил Антон Ландер, который поразил пустые ворота.

Таким образом, в полуфинале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине сборная Швеции сыграет с командой Олимпийского комитета России (ОКР). Встреча состоится в пятницу, 18 февраля, начало - в 15:10 по латвийскому времени.

В другой встрече 1/2 финала сыграют команды Финляндии и Словакии. Матч также пройдёт 18 февраля, начало - в 6:10.

Матч за бронзовые медали пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.