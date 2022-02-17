День #13 ⟩ Незамеченный триумф Анны Щербаковой

Горные лыжи, комбинация, женщины

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин выиграла золото в комбинации (скоростной спуск + слалом). Результат победительницы по итогам двух заездов составил 2 минуты 25,67 секунды. Серебряным призёром стала ещё одна швейцарка Венди Хольденер (отставание 1,05 секунды), а бронза досталась итальянке Федерике Бриньоне (+1,85).

28-летняя Гизен второй раз подряд стала олимпийской чемпионкой в комбинации. Кроме того, на Играх в Пекине Гизин стала бронзовым призёром в супергиганте.

Хоккей, женщины

Канадские хоккеистки в пятый раз выиграли золотые медали Олимпиады. В финальном матче они обыграли сборную США со счётом 3:2. Бронзовые медали Игр в Пекине завоевала команда Финляндии, которая в матче за третье место обыграла швейцарок со счётом 4:0.

Фристайл, ски-кросс, женщины

Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в ски-кроссе. Серебро взяла канадка Мариэль Томпсон, а бронза досталась немке Даниэле Майер. Неслунд является действующей чемпионкой мира в ски-кроссе, для 25-летней шведки это первая олимпийская медаль в карьере.

Лыжное двоеборье, эстафета, мужчины

Золото Норвегии принесли мужчины в командном соревновании в лыжном двоеборье. Командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4х5 км. Серебро завоевала сборная Германии, бронзовыми призёрами стали спортсмены из Японии.

Конькобежный спорт, 1000 м, женщины

Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров, установив новый олимпийский рекорд. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 13,19 секунды. Она улучшила достижение Йорин тер Морс, установленное в 2018 году (1.13,56). Такаги выиграла четвёртую медаль в Пекине, до этого она была второй на дистанциях 500 м, 1500 м и в командной гонке преследования.

Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, которая уступила победительнице 0,64 секунды.

Тройку лучших замкнула американка Британни Боу (+1,42). До последнего на бронзовую медаль претендовала россиянка Ангелина Голикова, но Боу в последнем забеге отодвинула россиянку на четвёртое место.

Фигурное катание, женщины

В женском фигурном катании развернулась настоящая драма. Российская фигуристка Камила Валиева, которая была лидером после короткой программы, допустила два падения и несколько ошибок во время произвольной. В результате 15-летняя спортсменка заняла лишь четвёртое место.

Олимпийской чемпионкой стала другая россиянка Анна Щербакова, которая по сумме двух прокатов набрала 255,95 балла. Второе место заняла ещё одна российская фигуристка Александра Трусова (251,73). Бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото (233,13).

После соревнований одиночниц Трусова устроила истерику, которая попала в телетрансляцию. 17-летняя фигуристка в слезах кричала о том, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд.

Таким образом, пока все обсуждали провал Валиевой и истерику Трусовой, в тени осталась Анна Щербакова, которая одержала победу.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 14-7-8 (29) Германия – 10-7-5 (22) США – 8-8-5 (21) Швеция – 7-4-4 (15) Китай – 7-4-2 (13) Австрия – 6-7-4 (17) Нидерланды – 6-5-4 (15) Швейцария – 6-1-5 (12) Команда ОКР – 5-9-12 (26) Франция – 4-7-2 (13) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России