16 февраля в одном абзаце ⟩ Ямы на дорогах, предупреждение об осадках и сколько молодежь зарабатывает в соцсетях

Сезон ям открыт - вместе со снегом тает асфальт. Бесконечно повторяющаяся история для Латвии, которая снова ворвалась в повестку. В социальных сетях продолжается стихийный конкурс на звание самой глубокой ямы страны, а самой популярной открыткой на День влюбленных оказалась картинка с ямой в форме сердечка и подписью "С любовью. Latvijas Valsts ceļi". Проблему обсуждали в передаче "Кто вам платит? "

В связи с быстрым развитием социальных сетей появляется все больший спрос на людей, которые работают в этой сфере. Их называют SMM-специалистами. Особенно это направление интересно молодежи, поэтому мы поговорили с ребятами из Латвии и Финляндии, работающими в социальных сетях, чтобы узнать, что такое SMM, как они к этому пришли и сколько можно заработать в такой нише.