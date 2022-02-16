16 февраля в одном абзаце ⟩ Ямы на дорогах, предупреждение об осадках и сколько молодежь зарабатывает в соцсетях

События дня в одном абзаце
Немного по поводу Украины: ReTV рассказало, к чему готовиться жителям Латвии, Украина подозревает Россию в компьютерной атаке, а США не подтверждают отвода части войск РФ от Украины. В свою очередь генсек НАТО заявил, что Россия продолжает наращивать силы у границ Украины. О ковиде: за сутки скончались еще 20 человек, выявлено 11 425 новых случаев заражения, однако ВОЗ заявил о стремительном сокращении новых случаев заражения в мире. Re:Check выяснили правду о быстрых тестах в школах, Латвия планирует продавать вакцины против Covid-19 другим странам. О мягко говоря неприятном: суду передано дело об изнасиловании малолетней падчерицы, директор предприятия из Латвии в самолете Ryanair сексуально домогался до стюардессы, водитель высадил ребенка из автобуса в темноте на оживленной трассе, пьяная за рулем в Пурвциемсе повредила шесть автомобилей, ушел из жизни легенда хоровой музыки Латвии Эдгар Рачевскис, пьяный юноша вызвал ДТП на Воздушном мосту. Между тем, синоптики предупреждают об очень сильных и затяжных осадках - может выпасть месячная норма осадков. Коротко о прочем: Домбровский с единомышленниками решили уйти из партии "Республика", в марте снова подорожает отопление. Netflix выпустит сериал о скандальном рестораторе из Латвии Сарме Мелнгайлис, Линда Мурниеце рассказала о мужчинах, которые встречались с ней ради денег. Внезапная смерть: даже лучшие врачи не могут предвидеть, кого она настигнет, "Свободной Латвии больше нет, нас оккупировал противник", или Игры в войну в Германии. Не забываем и об Олимпиаде - информацию о произошедшем за день ищите здесь!
Сезон ям открыт - вместе со снегом тает асфальт. Бесконечно повторяющаяся история для Латвии, которая снова ворвалась в повестку. В социальных сетях продолжается стихийный конкурс на звание самой глубокой ямы страны, а самой популярной открыткой на День влюбленных оказалась картинка с ямой в форме сердечка и подписью "С любовью. Latvijas Valsts ceļi". Проблему обсуждали в передаче "Кто вам платит?"
В связи с быстрым развитием социальных сетей появляется все больший спрос на людей, которые работают в этой сфере. Их называют SMM-специалистами. Особенно это направление интересно молодежи, поэтому мы поговорили с ребятами из Латвии и Финляндии, работающими в социальных сетях, чтобы узнать, что такое SMM, как они к этому пришли и сколько можно заработать в такой нише.
Галерея дня: Поздно вечером во вторник, 15 февраля, жители эстонского Сальме и его окрестностей услышали громкий хлопок. Оказалось, что он был вызван падением ветряного электрогенератора, сломавшегося пополам.