США предостерегли РФ от признания независимости "ДНР" и "ЛНР"

"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, в случае принятия резолюции потребуется быстрый и решительный ответ США и их союзников.

НАТО и ЕС также предупредили Москву о возможных последствиях такого шага.

Дума проголосовала за обращение к Путину

Ранее, 15 февраля, депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". За законопроект, подготовленный фракцией КПРФ проголосовал 351 депутат, против были 16 и еще один воздержался. Аналогичный документ, подготовленный партией "Единая Россия", предусматривающий до обращения к президенту проведение Госдумой консультаций с МИД России, поддержали 310 парламентариев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не соотносится с минскими соглашениями. В Кремле подчеркнули, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по этому вопросу ничего не решено.