Мнение предпринимателей о бизнес-среде в Латвии ухудшилось

Данные показывают, что мнение предпринимателей о бизнес-среде в Латвии в прошлом году ухудшилось на 5,4 пункта - если в 2020 году значение "Индекса бизнеса Turība составляло -17,9, то в прошлом году -23,3.

В том числе оценка технологических и инфраструктурных факторов ухудшилась на 17,8 пункта по сравнению с 2020 годом, социально-культурных и демографических факторов - на 11,7 пункта, институциональных и информационных факторов - на 8,5 пункта, правовых факторов - на 7,1 пункта.

В то же время, по мнению предпринимателей, монетарные факторы для бизнеса в прошлом году улучшились - показатель вырос на 4,2 пункта, а оценка фискальных факторов - на три пункта.

Одним из наиболее значимых негативных моментов прошлого года стало влияние работы правительства - его отрицательно оценили 66,9% респондентов. Авторы исследования отмечают, что влияние правительства с каждым годом оценивается все более негативно.

Влияние административной нагрузки на бизнес негативно оценивают 83,1% респондентов.