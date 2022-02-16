Министерство обороны повторно призывает жителей ознакомиться с буклетом "72 часа"

Буклет был подготовлен в 2020 году, когда вводилась всеобъемлющая система национальной обороны, цель которой - обеспечить вовлечение всего общества в планирование и преодоление кризиса. С 2020 года министерство неоднократно распространяло этот буклет в СМИ и соцсетях.

"Мы знаем старую латышскую поговорку, что сани нужно готовить летом, а телегу - зимой. Мы напоминаем, что в интернете доступен буклет о том, как действовать в первые 72 часа кризиса. Призываю жителей обратить внимание на эти буклеты, чтобы мы были готовы к любой кризисной ситуации", - указал в сообщении для СМИ министр обороны Артис Пабрикс.

Минобороны отмечет, что у Латвии сейчас нет прямых военных угроз, однако, принимая во внимание напряженную ситуацию в Европе в связи с усиленным присутствием вооруженных сил России в Беларуси и у границ Украины, жители могут быть спокойнее, зная, что подготовились к случаю кризиса.

Цифровой буклет на латышском, русском и английском языках доступен на военном новостном портале www.sargs.lv в разделе "72 часа".

Советы и информация в буклете созданы так, чтобы жители могли по возможности лучше подготовиться к кризисам разного масштаба и вида. В содержание сумки на чрезвычайные ситуации включены вещи, которые точно пригодятся в любой кризисной ситуации, однако у людей есть возможность модифицировать эти советы, пополняя сумку вещами, которые кажутся им более нужными.

Символ буклета - международно признанный стандарт "72 часа" или трое суток, во время которых жители в случае кризиса государственного масштаба должны суметь сами позаботиться о себе до момента, когда к оказанию помощи смогут приступить ответственные службы.