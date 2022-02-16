Талибан перемещает военные силы к границе с Таджикистаном

Эти отряды перемещаются туда, чтобы защитить границы на северо-востоке Афганистана, и прошлой ночью они "передислоцировались на нулевые рубежи", сообщил в Twitter глава генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.

"В случае малейшей угрозы со стороны любого соседнего государства будет дан молниеносный ответ. Наша армия - наша честь",

- указал представитель талибов, не пояснив, со стороны какого государства могут поступить угрозы.

Северо-восточные провинции Афганистана граничат с Таджикистаном.

Об ожидаемом перемещении сил к северной и северо-восточной границе Фитрат сообщил в понедельник.

Речь шла о 10 000 солдат, которые смогут отразить любое вооруженное нападение.

Он также пообещал, что вскоре будут готовы самолеты для их поддержки.

Напомним, талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года, когда оттуда свой военный контингент вывели США и другие страны.