В Латвии самая высокая заболеваемость Covid-19 - в Елгаве и под Ригой

В Елгаве 14-дневный показатель заболеваемости составляет 10 620,6 случая, а в Кекавском крае - 9116,6 случая на 100 000 жителей. В свою очередь рубеж в 8000 случаев на 100 000 жителей превышен в Марупском, Олайнском и Ропажском краях.

В Латвии двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась до 7019,5 случая на 100 000 жителей. Показатели заболеваемости высоки также в Риге, Талсинском, Бауском, Елгавском и Тукумском краях, в Даугавпилсе, Саласпилсском и Сигулдском краях, а также в Юрмале.

В свою очередь показатель заболеваемости ниже 3000 случаев на 100 000 жителей в данный момент зарегистрирован только в Вараклянском крае.

Из выявленных накануне 11 425 случаев заражения Covid-19 35% или 4030 зарегистрированы в Риге.

В Даугавпилсе выявлено 559 новых заболевших, в Лиепае - 517, в Елгаве - 447, в Валмиерском крае - 255, в Талсинском крае - 247, а в ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 48 707, в Даугавписле - 5893, в Елгаве - 5877, в Лиепае - 4548, в Огрском крае - 3769, в Юрмале - 3529 жителей.

2078 человек из выявленных накануне зараженных - в возрасте от 30 до 39 лет, 1948 - в возрасте от десяти до 19 лет, 1779 - в возрасте от 40 до 49 лет. а в других возрастных группах заболевших было меньше.

Больше всего за последние две недели заболело людей в возрастной категории от 30 до 39 лет - 25 530 человек.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии подтверждено 11 425 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 20 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4206 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7219 были вакцинированы.

Среди умерших 12 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, восемь человек были привиты.

Вчера сделано 24 550 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,5%.