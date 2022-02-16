Ехал слишком быстро. Подозрительный водитель устроил ДТП на Рижской окружной

В 9 часов утра на Рижской окружной дороге произошла авария. Поездка мужчины на Audi завершилась в Кекавском крае у поворота на Плаканциемс и Rекаву.

Водитель, не сумев своевременно снизить скорость, врезался в едущую впереди Volvo, которая выворачивала с перекрестка на шоссе.

Столкновение произошло в месте, где разрешенная скорость движения составляет 50 километров в час, но до знака установленный скоростной лимит составляет 50 километров в час.

Перед тем, как выехать на главную дорогу, водитель Volvo не учел, что Audi едет гораздо быстрее. Дистанция была большой и маневр казался безопасным, рассказал водитель Volvo.

Audi после столкновения осталась на шоссе, тогда как Volvo вылетела в кювет.

О подозрительном поведении Audi сообщили очевидцы, которые еще до столкновения ехали с автомобилем в одном потоке. Странности заметил и водитель Volvo Марек, у которого есть подозрения в том, что водитель Audi сел за руль пьяным.