Видео ⟩ В результате аварии на предприятии теплоснабжения в Елгаве произошел выброс пара

Вечером в среду, 16 февраля, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на когенерационную станцию предприятия теплоснабжения Gren на улице Рупниецибас в Елгаве, где в связи с аварией на теплотрассе на станции когенерации биомассе произошла незапланированная остановка работы, в результате чего сработал предохранительный клапан, по которому водяной пар выводится над крышей здания.

VUGD получила вызов в 21:16.

Как свидетельствует информация предприятия Gren на Facebook, в результате технологического сбоя сработала автоматическая система безопасности, которая остановила газовую турбину и производство электроэнергии.

Авария на теплотрассе привела к нарушениям в подаче теплоэнергии на левом берегу Лиелупе. Ведутся работы, чтобы локализовать и по возможности быстрее ликвидировать аварию в теплосетях.