Политолога Валерия Соловья забрали на допрос по делу об экстремизме

О задержании Соловья в среду сначала сообщили телеграм-каналы. СМИ писали об этом, ссылаясь на источники. Так, Интерфакс сообщал, что в отношении Соловья возбуждено уголовное дело.

Но после допроса в Следственном комитете адвокат политолога Алексей Добрынин сообщил "Дождю" (признан в России СМИ-"иноагентом"), что Соловья и его сына допрашивали как свидетелей по делу об экстремизме. С них взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Уголовное дело, по словам Добрынина, было возбуждено осенью 2021 года по пункту "в", части 2, статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды организованной группой лиц).

Чем известен Валерий Соловей

61-летний Валерий Соловей - историк по образованию, доктор исторических наук, бывший сотрудник Института российской истории РАН и бывший преподаватель МГИМО.

В последние годы Соловей главным образом привлекал внимание благодаря резонансным высказываниям о российских политиках и прогнозах, которые в основном не сбывались. В 2020 году он обещал, что премьер-министра Михаила Мишустина уволят с должности. Политолог также предсказывал отставку спикера Госдумы Вячеслава Володина и утверждал, что Владимир Путин якобы обещал отправить того послом в Киев.

Что касается самого Путина, Соловей неоднократно заявлял, что российский президент якобы тяжело болен. В начале 2020 года британские таблоиды писали со ссылкой на политолога, что у Путина якобы есть симптомы болезни Паркинсона и он собирается выбрать преемника. Публикации даже комментировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что у Путина "отменное здоровье".

Весной 2020 радио "Эхо Москвы", где часто выступает Соловей, пришлось по требованию Роскомнадзора удалить запись программы "Особое мнение", в которой политолог заявил, что российские власти скрывают настоящие цифры смертности от коронавируса.

Соловей неоднократно утверждал, что высокопоставленные российские политики увлекаются оккультизмом и якобы участвуют в "обрядах черномагического свойства" и даже обращаются к шаманам при принятии важных решений, касающихся будущего страны. На прошлой неделе политолог заявил, что в сочинской резиденции Владимира Путина якобы принесли в жертву орла для победы России в потенциальном противостоянии с Украиной.

В 2012 году Соловей, автор нескольких книг о русском национализме, пытался создать политическую партию националистического толка "Новая сила". Ее не зарегистрировал минюст. Соловей утверждал, что деятельность партии была заморожена из-за того, что ей "угрожали репрессиями".