С одним из них вообще шутки плохи! 4 самых слабонервных знака Зодиака

Кто же по знаку Зодиака неспособен контролировать себя и наиболее агрессивен?

Овен

Овен определенно является наиболее агрессивным среди всех знаков Зодиака, потому что ему покровительствует бог войны Марс. Представители данного знака Зодиака не прислушиваются к чужим доводам. Зачастую они не могут держать себя в руках, обладают вспыльчивым характером и долго не могут успокоиться.

Овен заботится в первую очередь о себе. Для него главное, чтобы хорошо было только ему. Таким людям сложно идти на компромисс, они редко признают свои ошибки.

Лев

Со Львами шутки плохи. Наблюдая за представителями этого знака Зодиака, можно прийти к выводу, что если никто их не беспокоит, то они вовсе не такие агрессивные. То есть они не станут идти на конфликт без веской причины.

В большинстве случаев Льва совершенно не интересует, что происходит вокруг него. Для этого человека главное - оставаться на своем троне и быть королем джунглей.

Если же кто-то попытается подорвать авторитет Льва или отобрать титул, этот кто-то мгновенно окажется схвачен мертвой хваткой,

и выбраться из когтей хищника ему будет уже невозможно.

Львы редко вмешиваются в ссоры и не любят спорить, но они очень мстительные и неприятные, когда кто-то их провоцирует. Вы не можете даже представить себе, на что способен этот человек, если вы перейдете ему дорогу.

Стрелец

Стрелец пытается поразить свою цель и не любит, когда кто-то не дает ему добиться желаемого. Это делает его крайне агрессивным. Представители этого знака очень высокого мнения о себе, а потому редко идут на компромиссы и с трудом могут досчитать до 10, если кто-то их раздражает.

Стрелец - знак стихии Огня, что говорит о его волевом характере, но ему явно не хватает тактичности. Если вы выбьете этого человека из колеи, то он быстро направит против вас всю свою мощную энергию.

Рыбы

Рыбы чувствительны, они часто испытывают внутреннее напряжение и необъяснимую тревогу. В критических ситуациях эти люди не умеют сохранять самообладание, легко теряют контроль над своими эмоциями и поведением. Зачастую их перепады настроения не поддаются объяснению.