Выявлено 11 595 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 595 новых случаев Covid-19, получены данные о 12 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 595 новых случаев Covid-19, получены данные о 12 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
7 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 5 были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4302 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7293 человека были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7112,6 случая.
Всего вчера был сделан 26 943 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,0%.
Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 556 891 человек.
В среду более 72% привившихся от Covid-19 получили бустерную вакцину
По расчетам агентства LETA, основанным на данных Национальной службы здравоохранения (NVD), более 72,5% привитых от Covid-19 в среду получили бустерную вакцину.
В среду вакцину от Covid-19 получил 1921 человек: первую прививку сделали 98 человек, процесс вакцинации завершили 430 человек, в том числе 42 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную прививку получили 1393 человека.
На данный момент процесс вакцинации завершили 68,84% населения Латвии, а 25,8% получили бустерную вакцину.
Статистика Covid-19 в Литве: 7620 новых случаев, девять смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 7620 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1736 человек, из них 98 - в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 842,2 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,2 тыс. человек.
Кумулятивный 14-дневный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4555,8 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 51,5%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Все скончавшиеся за сутки от Covid-19 были старше 60 лет, полностью привитыми были четверо из них. Более половины скончавшихся принадлежали к возрастной группе 80-89 лет.
В Эстонии 6499 новых случаев Covid-19
В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 10 994 теста на Covid-19, позитивный результат дали 6499 тестов.
298 госпитализированным стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 197 человек (66,1%) не вакцинированы, а у 101 человека (33,9%) завершен курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 96 новых историй болезни, в 46 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней госпитализировалось в среднем 45 симптоматических пациентов с Covid-19 в день.
Скончались 9 пациентов с коронавирусом в возрасте 53-96 лет.