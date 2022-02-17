Выявлено 11 595 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 60 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 5 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4302 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7293 человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7112,6 случая.

Всего вчера был сделан 26 943 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,0%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 556 891 человек.

В среду более 72% привившихся от Covid-19 получили бустерную вакцину

По расчетам агентства LETA, основанным на данных Национальной службы здравоохранения (NVD), более 72,5% привитых от Covid-19 в среду получили бустерную вакцину.

В среду вакцину от Covid-19 получил 1921 человек: первую прививку сделали 98 человек, процесс вакцинации завершили 430 человек, в том числе 42 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную прививку получили 1393 человека.

На данный момент процесс вакцинации завершили 68,84% населения Латвии, а 25,8% получили бустерную вакцину.

Статистика Covid-19 в Литве: 7620 новых случаев, девять смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7620 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1736 человек, из них 98 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 842,2 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,2 тыс. человек.

Кумулятивный 14-дневный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4555,8 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 51,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Все скончавшиеся за сутки от Covid-19 были старше 60 лет, полностью привитыми были четверо из них. Более половины скончавшихся принадлежали к возрастной группе 80-89 лет.

В Эстонии 6499 новых случаев Covid-19

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 10 994 теста на Covid-19, позитивный результат дали 6499 тестов.

298 госпитализированным стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 197 человек (66,1%) не вакцинированы, а у 101 человека (33,9%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 96 новых историй болезни, в 46 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней госпитализировалось в среднем 45 симптоматических пациентов с Covid-19 в день.