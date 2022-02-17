Сартс: количество дезинформации со стороны России значительно увеличилось

По его словам, в условиях расшатывания ситуации с безопасностью количество дезинформации со стороны России значительно увеличилось.

По словам эксперта, целей информационной операции несколько, например, создать впечатление, что в напряженности виноваты США и НАТО, отвлечь внимание от концентрации российских сил у границ Украины и сосредоточить внимание на том, что России якобы угрожают, сеять панику на Украине, разделить Запад и добиться, чтобы там не понимали, что происходит.

Сартс сказал, что контролировать потоки информации в условиях демократии сложно и, возможно, не нужно, но вместо этого нужно научить людей распознавать вымыслы.

"Мы вряд дождемся в ближайшем будущем среды, свободной от российской дезинформации", - признал Сартс.

Комментируя заявления России о частичном отводе своих войск, депутат Сейма, бывший министр обороны Раймонд Бергманис выразил мнение, что российской стороне верить нельзя - самым ярким примером является оккупация Крыма, где присутствие российских войск первоначально отрицалось.