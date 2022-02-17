Канадские хоккеистки в пятый раз выиграли золотые медали Олимпиады

Встреча прошла в Пекине и завершилась победой канадской сборной со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Заброшенными шайбами в составе канадской сборной отметились Сара Нёрс (8-я минута) и Мари-Филип Пулен (16`, 30`). У проигравших отличились Хилари Найт (37`) и Аманда Кессел (60`).

Таким образом, сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде. До этого канадки побеждали на Играх в 2002, 2006, 2010 и 2014 году.

Отметим, что Мари-Филип Пулен стала первым игроком в истории, забившим голы в четырёх финалах Олимпиад. В мужском хоккее ещё ни одному игроку не удавалось подобное. Мари-Филип Пулен была знаменосцем канадской команды на открытии Олимпиады.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпиаде в 1998 году в Нагано. С тех пор канадки лишь дважды уступали в финалах - в 1998 и 2018 годах. Оба раза американкам.

Бронзовые медали Игр в Пекине завоевала команда Финляндии, которая в матче за третье место обыграла швейцарок со счётом 4:0. В составе финской сборной шайбы забросили Виви Вайникка (12`), Сусанна Тапани (44`), Нелли Лайтинен (55`) и Мишель Карвинен (60).