Фото ⟩ В Латвии на аукционе был продан конфискованный суперкар Ferrari стоимостью почти 140 000 евро

В начале февраля впечатляющий суперкар Ferrari 458 был продан с аукциона в рамках опроса цен Службы государственных доходов (СГД). Apollo.lv связался с СГД, чтобы узнать больше об этом конкретном опросе цен, а также о том, как в целом проводятся аукционы СГД.

Автомобильный аукцион Ferrari 458

Опрос цен на продажу легкового автомобиля Ferrari 458 завершился 4 февраля 2022 года. Было принято решение признать победителя и предоставить право на приобретение государственного имущества компании EMG TEILE OÜ, предложившей самую высокую цену за суперкар - 137 789,87 евро (без учета НДС).

Эстонская компания EMG TEILE OÜ пообещала самую большую сумму за автомобиль. Согласно информации, найденной в Интернете, компания базируется в Таллинне, столице Эстонии, и занимается продажей запчастей для автомобилей премиум-класса.

СГД сообщила Apollo, что легковой автомобиль Ferrari 458 стоит на учете в СГД с 7 января 2022 года.

Все деньги от продажи государственного имущества, в данном случае автомобиля Ferrari 458, идут в государственный бюджет.

СГД отмечает, что данный автомобиль имеет техпаспорт. Визуальных повреждений не обнаружено, на приборной панели не загораются предупреждающие сигналы при запуске двигателя автомобиля.

Условия для автомобильного аукциона

Предоплата в размере 100% должна быть произведена лицом в течение пяти рабочих дней со дня отправки представителем СГД счета. Если предоплата не внесена в указанный срок, СГД имеет право не продавать конкретное имущество.

Если СГД принимает решение не продавать конкретное имущество лицу, указанному в вышеупомянутом техническом предложении, то право на приобретение имущества принадлежит следующему лицу, подавшему предложение с более высокой ценой или, если цены одинаковые, подавшему заявку ранее.

СГД передает принадлежащее государству имущество лицу, а лицо принимает его в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента технического предложения, которое выполняется на вышеуказанных условиях.

Галерея: Конфискованный Ferrari 458

Как вообще проходят такие аукционы?

Служба государственных доходов рассказывает, что порядок продажи движимого имущества, принадлежащего государству, указан в правилах Кабинета министров.

Для продажи движимого имущества, принадлежащего государству, СГД проводит опрос цен. Объявление о запросах цен публикуется на сайте СГД.

В сообщении публикуется форма подачи предложения "Приглашение". В нем приводится описание продаваемой недвижимости, в некоторых случаях размещаются фотографии, перечисляются условия подачи предложения и другие условия.

В опросе цен побеждает лицо, предложившее самую высокую цену и не имеющее задолженности по администрируемым СГД налогам (пошлинам), превышающей 150 евро на дату подачи предложения, и начатого производства по делу о неплатежеспособности.

Иностранные компании могут также предлагать свои цены.

Информация о Ferrari 458

Согласно информации, опубликованной Службой государственных доходов, Ferrari 458 - автомобиль 2014 года выпуска. Тип строения - кабриолет, коробка передач - автоматическая, с тканевой обшивкой.

По имеющейся у Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) информации, техническое состояние автомобиля оценено на 0 баллов, что означает, что транспортное средство находится в отличном техническом состоянии.

Автомобиль работает на бензине с расходом 9,7 л на 100 км за городом и 19,7 л на 100 км в городе. По информации CSDD, смешанный расход топлива составляет 13,7 литра на 100 километров.

Мощный автомобиль также имеет 4,5-литровый двигатель V8.