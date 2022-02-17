Видео ⟩ Площадку шоу "Звезды в Африке" разрушил ураган. Бузова и Карнавал спаслись

Дождь и ветер срывали навесы, валили деревья и ограждения. В результате полностью оказалась разрушена зона лаунжа и кухня, разбита мебель и другие предметы интерьера.

Ольга Бузова в шоке от произошедшего.

"Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни… Сегодня уже могу об этом говорить, потому что слава Богу никто не пострадал. Примерно в 16 часов в ЮАР, именно в пределах нашей провинции Лимпопо, где мы снимаем шоу "Звезды в Африке", начался жуткий ураган. На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось […]. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции.

Лагерь полностью разрушен. Камеры, провода, декорации уничтожены. На съемочную площадку, где ещё вчера утром был штиль и спокойствие, сегодня без слез не взглянешь. Всю ночь вся наша команда демонтировала все заново, и продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет…

Мы все не на шутку перепугались… Простите, что пишу так сумбурно, мне кажется, мы еще до конца не осознали, что произошло…." - написала Ольга в соцсетях.

На восстановление декораций организаторам проекта потребуется несколько дней. Ураган напугал участницу проекта Валю Карнавал. Она переживала за свою жизнь. О произошедшем девушка подробно рассказала в сторис и показала разрушения. В итоге никто из знаменитостей не пострадал.