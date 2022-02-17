Чт, 17.02.2022
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Филипп Раевский, политолог
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Сейм не утвердил бывшего председателя КС Осипову на должность судьи Верховного суда
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Санита Осипова ФОТО: Latvijas Republikas Satversmes Tiesa

В четверг, 17 февраля, Сейм отклонил проект постановления об утверждении председателя Конституционного суда (КС) Саниты Осиповой на должность судьи Верховного суда, пишет LETA.

Как ранее сообщал TVNET Верховный суд, после выхода на пенсию судьи Верховного суда, или сенатора, Марите Загере 15 сентября в Верховном суде, или Департаменте по гражданским делам Сената, образовалась вакансия судьи.

В соответствии с порядком отбора, стажировки и квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи Верховного суда, утвержденным Советом юстиции, суд уведомил бывших судей Конституционного, международного и наднационального судов о вакансии сенатора.

Верховный суд получил заявление Осиповой и заслушал его на общем собрании сенаторов Департамента по гражданским делам Сената, которое приняло решение о выдвижении кандидатов для дальнейшего утверждения на должность сенатора.

За назначение Осиповой судьей ВС проголосовали 40 депутатов, в основном из фракций "Нового Единства", "Для развития/За!" и Новой консервативной партии.

Против были 29 депутатов - в основном из фракций Союза зеленых и крестьян, "Независимых" и Национального объединения (НО). Воздержались 16 депутатов фракции "Согласия".

Как пояснил депутат НО Янис Домбрава, бывшая председатель КС Осипова выступала с политическими заявлениями, которые свидетельствовали о ее односторонних политических симпатиях, поэтому фракция НО голосовала против ее назначения в ВС.

По его словам, прежняя деятельность Осиповой вынуждает сомневаться в ее объективности при вынесении решений суда в дальнейшем,

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в связи с чем большинство депутатов голосовало против ее назначения.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений КС Дита Плепа, в настоящее время Осипова не может прокомментировать решение Сейма, так как находится в отпуске за рубежом. С 21 февраля она продолжит читать лекции в Латвийском университете.

11 февраля Осипова подала в отставку с должности судьи КС. Срок полномочий судьи КС составляет десять лет.

Осипова имеет степень доктора юридических наук, до утверждения в качестве судьи КС она была профессором юридического факультета Латвийского университета и заведующей кафедрой теории и истории права.


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