"Грёбаный Китай". Российская конькобежка об атмосфере на Олимпиаде

Золотую медаль на дистанции 1000 метров завоевала японская конькобежка Михо Такаги, которая установила новый олимпийский рекорд. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 13,19 секунды. Серебряная медаль досталась представительнице Нидерландов Ютте Лердам, а замкнула тройку лучших американка Британни Боу.

32-летняя Фаткулина на дистанции 1000 метров показала 13-й результат. По словам российской спортсменки, ей стало плохо после финиша.

"Последние 300 метров не помню - была в каком-то аду. Меня перекосило так, будто летом на велосипеде в гору 30 минут ехала. До финиша доехала в полуобморочном состоянии. Свело дыхательную систему после финиша, не проходил воздух. Потом накрыло туловище. Понимала, что надо встать, чтобы отпустило мышцы. В этот момент подумала - грёбаный конькобежный спорт! Почему не керлинг?", - приводит слова спортсменки "Чемпионат".

Фаткулина также прокомментировала атмосферу на Олимпийских играх в Пекине. По словам опытной конькобежки, молодым спортсменам грустно на этих Играх, потому что они не видят праздника. "Тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтёры пытаются что-то сделать, но это не то", - рассказала Фаткулина в микст-зоне

"Говорю, берите мне билет, потому что здесь дно. На стадионе атмосфера хорошая, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя.

В столовой кормят одинаково, еда однообразная. Пришла на завтрак - хлеба нет. Потом принесли, но мне уже не надо. Грёбаный Китай", - цитирует спортсменку Eurosport.