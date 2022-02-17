В Рижском аэропорту из-за дыма в самолете эвакуированы 18 человек
В Рижском аэропорту из-за задымления из самолета эвакуировали 18 человек, сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Рижском аэропорту из-за задымления из самолета эвакуировали 18 человек, сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Незадолго до 13:00 в VUGD поступила информация о том, что в одном из приземлившихся в аэропорту самолетов было замечено небольшое задымление.
Из самолета были эвакуированы 18 человек. Опасности на месте происшествия нет, помощь VUGD больше не требуется.
Представитель Рижского аэропорта Илзе Сална сообщила агентству LETA, что в аэропорту была объявлена стандартная процедура, чтобы встретить летевший из Вильнюса в Хельсинки самолет Finnair в режиме повышенной готовности.