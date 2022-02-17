В Рижском аэропорту из-за дыма в самолете эвакуированы 18 человек

Незадолго до 13:00 в VUGD поступила информация о том, что в одном из приземлившихся в аэропорту самолетов было замечено небольшое задымление.

Из самолета были эвакуированы 18 человек. Опасности на месте происшествия нет, помощь VUGD больше не требуется.