"Проверьте мои трусики": Дерзкая российская лыжница, ставшая звездой Олимпиады

О спринтерских качествах Степановой знали давно, но мало кто мог предсказать то что в столь юном возрасте она сможет буквально "разорвать" соперницу и добраться до финиша в гордом одиночестве (выиграла гонку с 18-секундным преимуществом).

"Чемпионат" пишет, что Степанова принадлежит к камчадалам - малочисленному коренному народу России. Она начала заниматься лыжами в первом классе и быстро прогрессировала.

Перед сезоном 2020/21 Степанова была кандидатом в основную сборную, но глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе решила поберечь спортсменку и настояла на том, чтобы она провела ещё год в юниорской команде.

Не зря: девушка выиграла золото первенства мира в гонке на 5 км свободным стилем. Всего Степанова участвовала в трёх юниорских чемпионатах мира и завоевала две (серебряную и золотую) медали.

Ровно год назад Степанова дебютировала на Кубке мира, а уже в декабре завоевала первую медаль - именно её финиш принёс России первую победу в этой дисциплине с 2004 года.

На Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсменка приняла участие в двух гонках - в спринтерских соревнованиях она заняла итоговое 7-е место, а эстафете 4x5 км финишировала первой и

стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

Степанова успела прославиться не только на спортивном поприще. Лыжница является активной пользовательницей соцсетей, где нередко высказывает своё непопулярное мнение. Она пишет стихи, раскованно чувствует себя перед камерами, дружит с иностранными соперницами и дерзко ведёт свой Instagram.

Не боится спортсменка высказываться и в адрес федерации, ставить на место журналистов и подтрунивать над собственными подписчиками. Болельщики даже требовали отобрать телефон у Степановой.

После победы российских лыжниц в эстафете, шведский журналист Томас Петтерссон опубликовал предположение о том, что причиной хорошей работы лыж россиянок стали запрещённые фторовые смазки. Степанова не смогла пройти мимо подобных обвинений.

"Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещённый фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии, даже если его там нет. Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?", - написала Степанова в Instagram.

У Степановой популярный Instagram, который после этой Олимпиады должен принести ей ещё больше подписчиков. Поможет ей в этом и вчерашнее появление в шоу "Вечерний Ургант".