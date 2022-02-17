В Лиепае выступит оперная звезда Хибла Герзмава

Хибла Герзмава на сцене Лиепайского концертного зала Lielais dzintars совместно с Лиепайским симфоническим оркестром под управлением его главного дирижера Гинтараса Ринкявичуса исполнит арии из всемирно известных и полюбившихся публике опер великого итальянского классика Джузеппе Верди и произведений французского композитора эпохи романтизма Камиля Сен-Санса. Слушатели также смогут насладиться композициями из проверенных временем опер Винченцо Беллини, Жоржа Бизе и других композиторов.

Уроженка Абхазии оперная певица Хибла Герзмава является одной из самых востребованных оперных звезд мира и одной из немногих российских певиц нынешнего поколения, которую действительно можно заслуженно назвать оперной дивой. Хибла Герзмава – уникальное явление на сцене русской оперы. Своим светлым и непосредственным, эмоциональным и страстным голосом она исполняет ведущие женские партии в широком репертуаре известных опер и покорила сцены крупнейших оперных театров мира. Она также является одаренной актрисой, которая своим глубоким и интуитивным пониманием образа расширяет кругозор режиссёров-постановщиков.

Издание The New York Times окрестило Хиблу Герзмаву сопрано, наделенным теплым бархатистым голосом, сильной волей и волнующей уравновешенностью, а ведущий обозреватель этого жанра Opera Today восторженно назвал Хиблу сенсационным сопрано и одним из наиболее заслуживающих внимания молодых талантов последних лет.

Фонд Uniting History, которому представилась возможность пригласить артистку выступить в Латвии, является благотворительной организацией, основанной в 2019 году и осуществляющей активную деятельность в сфере культурного развития, сохранения исторического наследия Латвии и уменьшения социального неравенства. Ранее фонд реализовал такие культурные проекты, как сольный концерт пианиста "Михаила Плетнева в Лиепае, поддержал фестиваль "Рига Юрмала", дигитализацию концертного зала Lielais dzintars и гастроли балета Бориса Эйфмана в Риге. Фонд поддержал издание ряда исторически значимых литературных произведений, а также реализовал проекты в сотрудничестве с "Мемориалом Жаниса Липке".

Лиепайский международный фестиваль звезд состоится уже в 30-й раз с 4 по 12 марта 2022 года. Весенний музыкальный фестиваль, проводимый Лиепайским симфоническим оркестром, соберет на пяти концертах выдающихся музыкантов различных жанров и предложит премьеры новых произведений. На фестивале выступят известные в Латвии и за рубежом солисты, такие как органистка Ивета Апкална, пианисты Рейнис Зариньш и Александр Мельников, флейтистка Дита Кренберга, скрипачка Байба Скриде, а также струнный квартет из Великобритании Albion Quartet.

30-й Лиепайский международный фестиваль звезд поддерживает Министерство культуры, Лиепайское самоуправление, Государственный фонд культурного капитала и Фонд Uniting History.