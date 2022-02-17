Валиева провалила свой прокат и осталась без медали Олимпийских игр

Щербакова в произвольной программе показала результат 175,75 балла (личный рекорд), а по сумме двух прокатов она набрала 255,95 балла.

Второе место заняла ещё одна российская фигуристка Александра Трусова, которая исполнила пять четверных прыжков и показала лучший результат в карьере - 177,13 балла за произвольную программу, сумма - 251,73. Бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото, которая чисто отработала свой прокат и получила 153,29 балла, сумма - 233,13.

Российская фигуристка Камила Валиева, которая была лидером после короткой программы, допустила два падения и несколько ошибок во время произвольной. Судьи оценили её прокат в 141,93 балла. Это четвёртое место - 224,09.

После личного турнира Валиева, против которой идёт расследование в связи с нарушением антидопинговых правил, молча покинула микст-зону и не стала общаться с журналистами.

Таким образом, российские фигуристки в третий раз подряд выигрывают соревнования на Олимпийских играх. На Играх в Сочи в 2014 году золото завоевала Аделина Сотникова, а в 2018-м году на Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова становилась первой.

17-летняя Анна Щербакова в прошлом сезоне выиграла чемпионат мира в Стокгольме. Кроме того, на счету фигуристки два серебра чемпионатов Европы (2020 и 2022), а также серебро финала Гран-при в сезоне-2019/20.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпийских игр, отклонив апелляции МОК, ISU и WADA на временное отстранение фигуристки.