ВИДЕО ⟩ "Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт!" Трусова устроила истерику после выступления
Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде, расплакалась после объявления итоговых результатов.
Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде, расплакалась после объявления итоговых результатов.
17-летняя Трусова первой в истории Игр приземлила пять четверных прыжков, но не сумела выиграть у другой россиянки Анны Щербаковой. Трусова по сумме двух прокатов набрала 251,73 балла, а Щербакова - 255,95 балла.
"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу её, ненавижу всё это! Никогда больше не выйду на лёд! Никогда! Это невозможно, так нельзя!", - в слезах кричала Трусова.
"Не надо! Вы всё знали", - с такими словами Трусова отталкивала Этери Тутберидзе, которая пыталась обнять и успокоить фигуристку.
"У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!", - продолжала Трусова.
Трусова не стала аплодировать сопернице, пока стояла на пьедестале почёта. Японка Каори Сакамото, взявшая бронзу, похлопала Щербаковой.