ВИДЕО ⟩ "Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт!" Трусова устроила истерику после выступления

17-летняя Трусова первой в истории Игр приземлила пять четверных прыжков, но не сумела выиграть у другой россиянки Анны Щербаковой. Трусова по сумме двух прокатов набрала 251,73 балла, а Щербакова - 255,95 балла.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу её, ненавижу всё это! Никогда больше не выйду на лёд! Никогда! Это невозможно, так нельзя!", - в слезах кричала Трусова.

"Не надо! Вы всё знали", - с такими словами Трусова отталкивала Этери Тутберидзе, которая пыталась обнять и успокоить фигуристку.

"У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!", - продолжала Трусова.