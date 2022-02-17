17 февраля в одном абзаце ⟩ Валиева без медали, россияне могут въезжать в Латвию, в Закюмуйже ищут тело ребенка
Очередной день подходит к концу, как провести этот вечер если не прочитать новости? Вперед!
Очередной день подходит к концу, как провести этот вечер если не прочитать новости? Вперед!
События дня в одном абзаце
Новость дня: Валиева провалила свой прокат и осталась без медали Олимпийских игр. Конце истории? Но были и другие события на играх: "Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт!" Трусова , получившая серебро, устроила истерику после выступления. "Грёбаный Китай!": российская конькобежка об атмосфере на Олимпиаде. Такие вот российские спортсменки нервные. Продолжаются противоречия с украинской ситуацией: США заявляют, что Россия направила к границе еще несколько тысяч военнослужащих. На востоке страны же артиллерийский заряд попал в детский сад. Стороны конфликта обвиняют друг друга. Криминал и разнообразные ЧП не дремлют: в Елгаве из-за аварии на теплотрассе несколько домов остаются без теплоснабжения. Трактор грубо нарушал правила и разбил легковую машину. Это ладно, но водитель не получит полную компенсацию! В Закюмуйже продолжают искать тело ребенка. Уже пятый день подряд... Стакис заявил, что на содержание улиц Риги по-прежнему не хватает средств. Почему-то мы не удивлены( Еще два члена правления уходят из Латвийского общества врачей. Почему на этот раз? На учениях Allied Spirit 2022 командующий мотопехотной бригадой полковник Сандрис Гаугерс возглавил многонациональную бригаду из 3500 солдат. Мы поговорили с ним. Артем Липин решил рассказать о своей тайной любви. И это не Ана де Армас!! А догадаетесь, что? Налог на здания, налог на дровяное отопление? Климатический пакет ввергает эстонцев в ужас! А что, если и у нас такой введут? Любопытное из мира трендов: модель с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria’s Secret. А в Вильнюсе неудачей закончилось впечатляющее шоу дронов - они начали падать один за другим.
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Латвия упрощает въезд в страну для граждан России. С 1 марта россияне смогут въехать в Латвию, предъявив отрицательный тест на Covid-19
Чтиво дня
"Я не согласна жить без детей, это какая-то неправильная жизнь. Если у нас их не будет, мы будем удочерять или усыновлять", - сказала Анжелика мужу Сергею 20 лет назад. Пара долгое время не могла зачать ребенка, но сегодня Анжелика гордо может заявить, что она мама семерых детей.
Галерея дня: Сегодня у памятника Свободы был торжественно развернут 30-метровый сине-желтый флаг. В мероприятии приняли участие посол Украины Александр Мищенко, мэр Риги Мартиньш Стакис и пр. Участники мероприятия даже исполнили гимны Латвии и Украины!