17 февраля в одном абзаце ⟩ Валиева без медали, россияне могут въезжать в Латвию, в Закюмуйже ищут тело ребенка

"Я не согласна жить без детей, это какая-то неправильная жизнь. Если у нас их не будет, мы будем удочерять или усыновлять", - сказала Анжелика мужу Сергею 20 лет назад. Пара долгое время не могла зачать ребенка, но сегодня Анжелика гордо может заявить, что она мама семерых детей.