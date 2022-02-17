Под Сигулдой произошел обвал дороги

Сегодня в реках всех регионов Латвии стремительно повышается уровень воды. Из-за осадков и высокой температуры быстро тает снег в Видземе и Латгале , поэтому уровень воды поднимается быстрее именно в этих регионах.

Также сообщалось, что с 17 по 19 февраля местами в Латвии выпадут осадки, которые обычно выпадают в течение всего февраля. Учитывая, что количество осадков, наблюдавшееся в первой половине месяца на станциях в Курземе и Видземе, близко к норме или даже превышает ее, условия влажности окружающей среды будут очень высокими.