Под Сигулдой произошел обвал дороги
Из-за подъема уровня воды под Сигулдой произошел обвал дороги.
Из-за подъема уровня воды под Сигулдой произошел обвал дороги.
Муниципальная полиция Сигулдского края в сотрудничестве с другими специалистами муниципалитета перекрыла дорогу. Выявляются возможности для возобновления движения, сообщили в самоуправлении края.
Сегодня в реках всех регионов Латвии стремительно повышается уровень воды. Из-за осадков и высокой температуры быстро тает снег в Видземе и Латгале, поэтому уровень воды поднимается быстрее именно в этих регионах.
⚠️Sakarā ar ūdens līmeņa celšanos netālu no Allažmuižas mājām “Klūdziņas” izveidojies ceļa iegruvums. Siguldas novada Pašvaldības policija sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem slēgusi ceļu. Tiek apzinātas iespējas satiksmes atjaunošanai! pic.twitter.com/HJ2gsD9Pdn— Sigulda Aizrauj (@sigulda_aizrauj) February 17, 2022
Также сообщалось, что с 17 по 19 февраля местами в Латвии выпадут осадки, которые обычно выпадают в течение всего февраля. Учитывая, что количество осадков, наблюдавшееся в первой половине месяца на станциях в Курземе и Видземе, близко к норме или даже превышает ее, условия влажности окружающей среды будут очень высокими.