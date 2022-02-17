Чт, 17.02.2022
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Андрис Пелшс, госсекретарь Министерства иностранных дел

Под Сигулдой произошел обвал дороги. Движение перекрыто

ФОТО: twitter.com/sigulda_aizrauj

Из-за подъема уровня воды под Сигулдой произошел обвал дороги.

Муниципальная полиция Сигулдского края в сотрудничестве с другими муниципальными специалистами перекрыла дорогу. Выявляются другие возможности для возобновления движения, сообщило самоуправление края.

Сегодня в реках всех регионов Латвии стремительно повышается уровень воды. Из-за осадков и высокой температуры быстро тает снег в Видземе и Латгале, поэтому уровень воды поднимается быстрее именно в этих регионах.

Также сообщалось, что с 17 по 19 февраля местами в Латвии выпадут осадки, которые обычно выпадают в течение всего февраля. Учитывая, что количество осадков, наблюдавшееся в первой половине месяца на станциях в Курземе и Видземе, близко к норме или даже превышает ее, условия влажности окружающей среды будут очень высокими.


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