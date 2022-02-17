Нападение России на Украину может произойти в ближайшие дни, считает Байден

Угроза "очень высока, потому что они не вывели силы. Они ввели больше, - заявил Байден журналистам в Белом доме. - У нас есть основания полагать, что они были вовлечены в инсценировку, чтобы найти предлог, чтобы зайти внутрь. Есть все признаки того, что они готовы пойти внутрь Украины, напасть. На мой взгляд, это произойдет в ближайшие дни".

Как указал Байден, есть еще дипломатический путь, который госсекретарь Энтони Блинкен изложил в своем выступлении в ООН в четверг, 17 февраля.

Байден также заявил, что не планирует звонить Путину.

Он также не знает о новом документе России, связанном с "гарантиями безопасности", переданном США в четверг, в котором Москва призвала к выводу всех сил и вооружений США из стран Балтии, Восточной Европы, Центральной Европы. и юго-восточной Европы.