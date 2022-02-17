Россия в ответе США и НАТО требует вывода войск из Балтии, Восточной и Центральной Европы

11-страничный документ, выпущенный МИД РФ, является ответом на реакцию США на требование России о "гарантиях безопасности" в декабре и был представлен послу США в России Джону Салливану.

Как говорится в документе, Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о нерасширении альянса дальше на восток.

В сообщении России критикуется ответ США на требование Москвы о гарантиях и угрожают "военно-техническими мерами".

Если американская сторона не будет готова договориться о прочных, юридически обязывающих гарантиях нашей безопасности со стороны США и их союзников, то Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации военно-технических мероприятий, говорится в документе.

В документе также говорится, что нападения на Украину не планируется, а требования о выводе российских войск от границ Украины признаны неприемлемыми.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.