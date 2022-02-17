Чт, 17.02.2022
Гребаный Китай Ольга Фаткулина, российская конькобежка
Ольга Фаткулина, российская конькобежка
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Россия в ответе США и НАТО требует вывода войск из Балтии, Восточной и Центральной Европы

ФОТО: EPA/Scanpix

Россия в четверг, 17 февраля, передала США новый документ о "гарантиях безопасности", призывающий к новому "уравнению безопасности" и выводу всех сил и вооружений США из стран Балтии, Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы.

11-страничный документ, выпущенный МИД РФ, является ответом на реакцию США на требование России о "гарантиях безопасности" в декабре и был представлен послу США в России Джону Салливану.

Как говорится в документе, Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о нерасширении альянса дальше на восток.

В сообщении России критикуется ответ США на требование Москвы о гарантиях и угрожают "военно-техническими мерами".

Если американская сторона не будет готова договориться о прочных, юридически обязывающих гарантиях нашей безопасности со стороны США и их союзников, то Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации военно-технических мероприятий, говорится в документе.

В документе также говорится, что нападения на Украину не планируется, а требования о выводе российских войск от границ Украины признаны неприемлемыми.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.

США и другие члены НАТО заявили, что эти требования неприемлемы и даже не подлежат обсуждению, но проявили готовность говорить о контроле над вооружениями, размещении ракет и укреплении доверия.


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