Сломанные деревья и сорванные куски крыш: ветер в четверг прибавил работы спасателям

В 16 случаях было необходимо убрать с проезжей части дороги упавшие деревья, а четыре вызова были связаны с поврежденными ветром конструкциями, которые создавали угрозу.

В Риге, на улице Аусекля, спасатели укрепили оторванный от крыши здания кусок жести, на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша сорванный с крыши кусок жести был перемещен, а на улице Кр. Валдемара оторванный кусок покрытия крыши был снят, чтобы не нес угрозы. В свою очередь на улице Улброкас спасатели убрали сорванный ветром рекламный баннер.