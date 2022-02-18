Сломанные деревья и сорванные куски крыш: ветер в четверг прибавил работы спасателям
К 20 часам в четверг, 17 февраля, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 20 вызовов на разрушения, причиненные сильным ветром, сообщает агентство LETA.
К 20 часам в четверг, 17 февраля, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 20 вызовов на разрушения, причиненные сильным ветром, сообщает агентство LETA.
В 16 случаях было необходимо убрать с проезжей части дороги упавшие деревья, а четыре вызова были связаны с поврежденными ветром конструкциями, которые создавали угрозу.
В Риге, на улице Аусекля, спасатели укрепили оторванный от крыши здания кусок жести, на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша сорванный с крыши кусок жести был перемещен, а на улице Кр. Валдемара оторванный кусок покрытия крыши был снят, чтобы не нес угрозы. В свою очередь на улице Улброкас спасатели убрали сорванный ветром рекламный баннер.
Напомним, вечером в четверг в Риге наблюдался сильный ветер. В период с 17 до 20 часов ветер порывами усилился до 20 метров в секунду.