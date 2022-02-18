Финские хоккеисты во второй раз в истории вышли в финал Олимпиады

В полуфинальном матче сборная Финляндии одержала победу над Словакией со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (16-я минута) и Харри Песонен (60`).

Сборная Финляндии вышла в финал олимпийского хоккейного турнира во второй раз в истории. Впервые в матче за золотые медали Финляндия сыграла на Олимпиаде 2006 года в Турине, уступив команде Швеции со счётом 2:3. Также финны завоевали серебро на Олимпиаде-1988 в Калгари, но тогда турнир проходил без плей-офф, с двумя групповыми раундами.

В активе сборной Финляндии также три бронзовые медали Олимпийских игр. Лучшим результатом словаков на Олимпиадах является четвёртое место на Играх 2010 года в Ванкувере.

Второй финалист Олимпийских игр в Пекине определится в матче между сборной Швеции и командой Олимпийского комитета России (ОКР). Встреча состоится в пятницу, начало в 15:10 по латвийскому времени.

Матч за бронзовые медали пройдёт 19 февраля, финал - 20 февраля.