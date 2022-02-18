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Если хочешь быть ближе к народу, говори на его языке. Видимо, этой логикой руководствовались владельцы интернет-платформы lupatas.lv, назвав ее нелестным, но очень точно характеризующим их деятельность словом (lupatas - тряпки). В конце концов, именно так мы называем одежду на повседневном жаргоне, не так ли?

Lupatas.lv - это торговая платформа "два в одном". То есть на ней вы можете как покупать бывшую в употреблении одежду престижных марок, предлагаемую самими владельцами магазина, так и искать ее в бесплатных объявлениях, размещенных частными лицами. В последних также преобладают известные и высококачественные бренды.

Самое большое предложение для женщин

На портале уже можно приобрести более 350 различных товаров, и их число постоянно растет. Это одежда, обувь, аксессуары, спортивные товары и товары для дома. Конечно, есть и отдельный раздел для детских вещей. Поскольку женщины традиционно являются самыми активными в плане покупок и смены гардероба, на lupatas.lv самое большое предложение представлено в разделе для дам. Однако и в других категориях есть из чего выбрать.

В объявлениях представлен очень широкий диапазон цен. Например, пальто можно купить всего за 7 евро, а полушубок из песца - за 400 евро. Женская сумочка Just Cavalli Xs продается за 170 евро, солнцезащитные очки Burberry 59 - за 160 евро, мужские туфли Hugo Boss - за 100 евро. Покупка здесь - как на классическом портале продаж. Рядом с объявлением указан номер телефона продавца, также можно отправить прямое сообщение и договориться о встрече или о доставке товара и порядке оплаты.

Рубашки по 3 евро

В магазине бывших в употреблении вещей преобладают бренды А-класса и винтажная продукция из США. На сегодняшний день здесь также наибольший выбор женской одежды таких марок, как Tommy Hilfiger, Chaps, Calvin Klein, Ralph Lauren и других. Более того, цены на все товары в магазине настолько доступны, что практически каждый житель Латвии может позволить себе носить одежду всемирно известных брендов. Женские джемперы стоят не дороже 20 евро, юбку или брюки можно купить за 10 евро, а рубашки, блузки и шорты - всего по 3 евро за штуку. Мужская одежда стоит столько же, а детей можно одеть за несколько десятков евро, так как лишь немногие вещи стоят более 5 евро за штуку. Даже комбинезон или ветровку можно приобрести за 4 евро. Поскольку в определенном возрасте дети растут очень быстро и "вырастают" из своей одежды быстрее, чем успевают ее надеть, это предложение - настоящее финансовое облегчение для каждого родителя.