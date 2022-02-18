В Салдусском крае утонул провалившийся под лед человек

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 68 вызовов - десять на тушение пожаров, 48 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

Так, в 2:34 VUGD получил вызов на улицу Яньогу в Риге, где открытым пламенем горело одноэтажное здание на площади в 350 кв. метров. В 4:39 распространение огня было ограничено, тушение продолжается.

В 0:04 пожарные получили вызов на улицу Патверсмес в Вентспилсе, где открытым пламенем горело нежилое одноэтажное здание на площади в 70 кв. метров. В 2:27 VUGD работу на месте происшествия закончила.

В 16:47 пожарные получили вызов в волость Аташиенес Екабпилсского края, где горело нежилое одноэтажное здание и хлев на площади в 120 кв. метров. В 20:35 VUGD работу на месте происшествия закончила.