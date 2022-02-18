Основное время полуфинального матча и овертайм завершились со счётом 1:1, а в серии буллитов точнее была российская команда - 3:2.

Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб, хотя шведы дважды могли открыть счёт. Сначала россиян выручила штанга, а затем голкипер Иван Федотов смог нейтрализовать выход "два в одного".

15 секунд со старта второго периода потребовалось команде ОКР, чтобы открыть счёт в матче. Автором гола стал Антон Слепышев, который получил передачу от Павла Карнаухова, вылез на пятак и отправил шайбу в ворота Ларса Юханссона.

На 47-й минуте шведы сравняли счёт. С дальним броском шведского хоккеиста Федотов справился, но на добивании первым оказался Антон Ландер, который поразил ворота российской команды. До конца основного времени и в овертайме командам не удалось поразить ворота друг друга. Победу россиянам в серии буллитов принёс точный бросок 20-летнего Арсения Грицюка.

Напомним, в другом полуфинале сборная Финляндии обыграла Словакию благодаря голам Сакари Маннинена и Харри Песонена (2:0). Финны во второй раз в истории вышли в финал Олимпиады, а российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады во второй раз подряд. В 2018 году команда выиграла золотую медаль на турнире в Пхёнчхане.

Матч за бронзовые медали между сборными Словакии и Швеции пройдёт 19 февраля (15:10 по латвийскому времени). Финал между сборной Финляндии и командой ОКР - 20 февраля (6:10).