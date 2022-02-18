Роковой удар вилкой. В Лиепае по подозрению в совершении убийства задержан парень

В четверг после 18 часов Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Лиепае, в микрорайоне Кароста, в квартире ранение получил мужчина, который затем от полученных травм скончался. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что нападавший ушел с места событий, однако вскоре он был задержан неподалеку.

Полицейские лиепайского участка начали уголовный процесс и выяснили, что в квартире три человека распивали алкоголь. Во время употребления горячительных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего, по предварительной информации,

нападавший взял вилку и ударил ей мужчину в ногу. После нападения он пытался оказать пострадавшему помощь, но затем покинул место происшествия.

Задержанный молодой человек ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с ограблением в группе с применением ножа.

Расследование уголовного процесса по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, что повлекло смерть по невнимательности виновного.

В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для задержанного подростка.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором полиции на срок до трех лет или без него.