Фото ⟩ Линда Евангелиста впервые снялась после неудачной косметической процедуры

Журнал People разместил ее снимки и интервью 16 февраля.

В начале 2017 года Евангелиста перестала появляться на публике и почти не выкладывала свои фото в Instagram. В прессе все чаще попадались снимки папарацци. Журналисты отмечали изменения в фигуре звезды.

В сентябре 2021 года Линда призналась, что ее внешность изменилась из-за неудачной косметической процедуры - криолиполиза. Ее применяют для уменьшения локальных жировых отложений под действием низких температур. Модель рассказывала, что прошла курс на аппарате CoolSculpting от американской компании Zeltiq. Процедура вызвала осложнения - парадоксальную жировую гиперплазию, при которой жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

Евангелиста утверждает, что о таком риске она не была предупреждена. Модель указала, что то, что с ней произошло, лишило ее средств к существованию. Она впала в депрессию и испытывала отвращение к себе.

"Из-за этого я стала затворницей", - заявила звезда.

В сентябре 2021 года Евангелиста подала иск против компании Zeltiq, оценив свой ущерб в 50 миллионов долларов. Компания отвергает ее претензии, заявляя, что на аппаратах CoolSculpting было проведено 11 миллионов процедур по всему миру и что вся информация о рисках есть в открытом доступе, пишет People.

Кроме трагичной истории, связанной с процедурой, модель рассказала, как начинала свою карьеру в 1980-х. Тогда она подрабатывала сразу в нескольких местах, а в конце десятилетия сделала свою знаковую короткую стрижку, которая увеличила ее популярность и востребованность в четыре раза.

По словам Евангелисты, на пике карьеры ее фигура была эталоном. Вначале никто не догадывался, что модель пойдет так далеко. Линда была востребованной почти до 2016 года, пока у нее не диагностировали парадоксальную жировую гиперплазию.