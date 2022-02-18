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Фото ⟩ Линда Евангелиста впервые снялась после неудачной косметической процедуры

Линда Евангелиста ФОТО: Larry Busacca/Getty Images/AFP/Scanpix

56-летняя модель Линда Евангелиста снялась для обложки американского журнала People и дала интервью изданию. Напомним, что это первая фотосесcия бывшего секс-символа, которая стала затворницей из-за неудачной косметической процедуры. Об этом пишет "Медуза". 

Журнал People разместил ее снимки и интервью 16 февраля.

В начале 2017 года Евангелиста перестала появляться на публике и почти не выкладывала свои фото в Instagram. В прессе все чаще попадались снимки папарацци. Журналисты отмечали изменения в фигуре звезды. 

В сентябре 2021 года Линда призналась, что ее внешность изменилась из-за неудачной косметической процедуры - криолиполиза. Ее применяют для уменьшения локальных жировых отложений под действием низких температур. Модель рассказывала, что прошла курс на аппарате CoolSculpting от американской компании Zeltiq. Процедура вызвала осложнения -  парадоксальную жировую гиперплазию, при которой жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

Евангелиста утверждает, что о таком риске она не была предупреждена. Модель указала, что то, что с ней произошло, лишило ее средств к существованию. Она впала в депрессию и испытывала отвращение к себе. 

"Из-за этого я стала затворницей", - заявила звезда.

В сентябре 2021 года Евангелиста подала иск против компании Zeltiq, оценив свой ущерб в 50 миллионов долларов. Компания отвергает ее претензии, заявляя, что на аппаратах CoolSculpting было проведено 11 миллионов процедур по всему миру и что вся информация о рисках есть в открытом доступе, пишет People.

Кроме трагичной истории, связанной с процедурой, модель рассказала, как начинала свою карьеру в 1980-х. Тогда она подрабатывала сразу в нескольких местах, а в конце десятилетия сделала свою знаковую короткую стрижку, которая увеличила ее популярность и востребованность в четыре раза.

По словам Евангелисты, на пике карьеры ее фигура была эталоном. Вначале никто не догадывался, что модель пойдет так далеко. Линда была востребованной почти до 2016 года, пока у нее не диагностировали парадоксальную жировую гиперплазию.

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста (Linda Evangelista) - одна из самых известных моделей 1990-х наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс, Кристи Терлингтон. Она входила в так называемую "Большую шестерку" супермоделей. В ее арсенале более 700 журнальных обложек (из них 11 - в Vogue). Главный редактор Vogue Анна Винтур отмечала, что никто не был такой супермоделью, как Евангелиста. Линда позднее извинялась за свои известные слова о том, что она якобы не встает с кровати "меньше чем за 10 тысяч долларов". 


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