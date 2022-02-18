На прошлой неделе Латвия занимала четвертое место по заболеваемости Covid-19 в ЕС/ЕЭЗ

С 31 января по 13 февраля кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составила 6795,3 случая. Латвия поднялась с 7-го на 4-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Тем временем Литва поднялась с 6-го на 2-е место с кумулятивным показателем 8212,2 случая на 100 000 населения.

Эстония опустилась с 3-го на 7-е место с 6469,5 случаев на 100 000 жителей. В течение этой недели 14-дневный показатель заболеваемости в Латвии продолжает расти, а в Эстонии и Литве уже идет на спад.

Средняя заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ составляет 2962,3 случая на 1000 тыс. населения.

Самая высокая заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели была в Дании - 10 543,3 случая Covid-19 на 100 000 населения. Нидерланды занимают третье место между Литвой и Латвией с более чем 8000 случаев. Порог в 6000 случаев превышен, помимо стран Балтии, также в Словении и Исландии.

В Латвии в период с 31 января по 13 февраля также увеличилась смертность с диагнозом Covid-19. В конце прошлой недели она составляла 110,6 случая на миллион жителей, и Латвия находится на 5-м месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Впервые с начала декабря прошлого года уровень смертности в Латвии превысил отметку в 100 случаев.

Самые высокие показатели смертности зафиксированы в Болгарии и Хорватии, где 14-дневное число умерших превышает 170 на миллион жителей. Помимо Латвии порог в 100 смертей на миллион жителей превышен также в Греции, Болгарии и Словении.

Средний уровень смертности от диагностированного Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 54,7 случая на миллион населения.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составил 57,9 случая на миллион населения, и Эстония занимает 13-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. В Литве показатель смертности составляет 54 человека на миллион жителей, и она занимает 16-е место.

За последние две недели в Латвии уровень заражения среди населения в возрасте 65 лет и старше также вырос до 2130,2 случая на 100 000 населения, и по этому показателю страна находится на 5-м месте среди стран ЕС/ЕЭЗ.

Средний показатель по ЕС/ЕЭЗ составляет 1168,9 случая на 100 000 населения.