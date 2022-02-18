Фото ⟩ Асмус получила ожоги и оказалась в больнице
Российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что на съемках фильма она получила ожоги подмышек. Звезде пришлось обратиться к медикам.
Российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что на съемках фильма она получила ожоги подмышек. Звезде пришлось обратиться к медикам.
По сюжету нового фильма ее героиня должна была оторвать депилирующие полоски. Асмус ранее никогда ими не пользовалась. Съемочная команда объяснила ей порядок действий.
"В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть", - призналась Кристина.
Во второй раз оторвать полоски было уже нестерпимо больно. Когда звезда убрала руку, то увидела кровавые следы. Она показала показала фотографии и отметила, что в настоящее время "все выглядит гораздо страшнее".
Перекись водорода лишь усугубила ситуацию. Асмус была вынуждена обратиться в больницу. Врачи выписали ей мази, таблетки и гормональный спрей.
Актриса призналась, что ей больно мыться даже теплой водой.
"До ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно", - отметила Кристина.
Сейчас ей запрещено пользоваться дезодорантами и тональными средствами. Из-за содранной кожи актриса спит с вытянутой рукой, но продолжает участвовать в спектаклях.