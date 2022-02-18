Пт, 18.02.2022
Мы не будем с флажками ждать "победителей" Сандрис Гаугерс, полковник
Сандрис Гаугерс, полковник

Фото ⟩ Асмус получила ожоги и оказалась в больнице

Российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что на съемках фильма она получила ожоги подмышек. Звезде пришлось обратиться к медикам. 

По сюжету нового фильма ее героиня должна была оторвать депилирующие полоски. Асмус ранее никогда ими не пользовалась. Съемочная команда объяснила ей порядок действий.  

"В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть", - призналась Кристина. 

Во второй раз оторвать полоски было уже нестерпимо больно. Когда звезда убрала руку, то увидела кровавые следы. Она показала показала фотографии и отметила, что в настоящее время "все выглядит гораздо страшнее".

Перекись водорода лишь усугубила ситуацию. Асмус была вынуждена обратиться в больницу. Врачи выписали ей мази, таблетки и гормональный спрей.

Актриса призналась, что ей больно мыться даже теплой водой.

"До ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно", - отметила Кристина.

Сейчас ей запрещено пользоваться дезодорантами и тональными средствами. Из-за содранной кожи актриса спит с вытянутой рукой, но продолжает участвовать в спектаклях.


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