"Пришла в поисках лучшей жизни". Белорусские пограничники задержали гражданку Литвы

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис в пятницу подтвердил BNS, что женщина перешла границу со стороны Литвы, и собранные данные позволяют подтвердить, что она гражданка Литвы.

Он также подчеркнул, что нарушение границы было зафиксировано еще во вторник, а белорусские пограничники сообщили, что задержали женщину в четверг.

"Нарушение границы было зафиксировано еще 15 февраля пограничниками Швенчёнской погранзаставы, сразу же было сообщено белорусам, но никакой реакции не поступило. Женщина, было видно, походила вдоль границы, постояла, сразу не пошла в глубь Беларуси.

Белорусским пограничникам еще раз было сообщено, снова они не реагировали, и она ушла в глубь Беларуси",

- рассказал BNS Мишутис.

В пятницу о задержании гражданки Литвы в аккаунте Facebook также сообщил Пограничный комитет Беларуси, указав, что женщина пришла в страну в поисках лучших условий жизни.