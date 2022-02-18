Пт, 18.02.2022
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Александр, глава Bezvēsts.lv

ФОТО ⟩ Фигуристкам вручили медали Олимпиады-2022

В Пекине прошла церемония награждения фигуристок, которые стали обладательницами олимпийских наград в индивидуальных соревнованиях.

Напомним, накануне россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, её соотечественница Александра Трусова заняла второе место, а японка Каори Сакамото удостоилась бронзовой медали.

Церемония вручения медалей могла и не состояться, если бы заподозренная в применении допинга россиянка Камила Валиева стала одной из медалисток индивидуальных соревнований. Она заняла четвёртое место, поэтому МОК не стал отменять церемонию.


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