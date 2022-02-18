ФОТО ⟩ Фигуристкам вручили медали Олимпиады-2022
В Пекине прошла церемония награждения фигуристок, которые стали обладательницами олимпийских наград в индивидуальных соревнованиях.
В Пекине прошла церемония награждения фигуристок, которые стали обладательницами олимпийских наград в индивидуальных соревнованиях.
Напомним, накануне россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, её соотечественница Александра Трусова заняла второе место, а японка Каори Сакамото удостоилась бронзовой медали.
Церемония вручения медалей могла и не состояться, если бы заподозренная в применении допинга россиянка Камила Валиева стала одной из медалисток индивидуальных соревнований. Она заняла четвёртое место, поэтому МОК не стал отменять церемонию.