Камила Валиева будет представлена к государственной награде

"Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, - всё это решат в администрации президента.

Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является.

Она будет окружена вниманием и заботой. У неё впереди большая работа, да и вся жизнь впереди", - приводит слова Свищёва "Чемпионат".

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин. Несмотря на это, она была допущена к личным соревнованиям.

"Камила Валиева - уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Её неудачи - это результат того давления, которое на неё было оказано. Мало кто справится с этим", - добавил Свищёв.