Камила Валиева будет представлена к государственной награде

"Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, - всё это решат в администрации президента.
Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является.
Она будет окружена вниманием и заботой. У неё впереди большая работа, да и вся жизнь впереди", - приводит слова Свищёва "Чемпионат".
Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин. Несмотря на это, она была допущена к личным соревнованиям.
"Камила Валиева - уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Её неудачи - это результат того давления, которое на неё было оказано. Мало кто справится с этим", - добавил Свищёв.
На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, а также она завоевала золотую олимпийскую медаль в командном турнире. Вручение медалей должно было состояться 7 февраля, однако церемонию перенесли из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки.