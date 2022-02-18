Фото и видео ⟩ На затопленной территории в Валмиере открыли сезон SUP досок

На вопрос портала Apollo о глубине воды один из любителей гребли Андрис Кестерис ответил, что не знает, но достаточно, чтобы успешно использовать лодки и SUP-доски.

ФОТО: фото Андриса Кестериса

Уже сообщалось, что в Валмиерском крае некоторые участки дорог могут быть затоплены и непригодны для транспортного движения. Несмотря на то, что опасные места ограничены, приближение и передвижение в затопленных зонах опасно!