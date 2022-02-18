Пт, 18.02.2022
Я не согласна жить без детей, это какая-то бесплодная и неправильная жизнь Анжелика, мать семерых детей
Анжелика, мать семерых детей
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Генсек ООН: угроза безопасности сейчас выше, чем в Холодную войну

ФОТО: EPA/Scanpix

Напряжение в отношениях между Западом и Востоком достигло наивысшего пункта с момента развала Советского Союза в 90-е годы, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу, 18 февраля, сообщил, что мир, возможно, находится в более опасном состоянии, чем во время холодной войны.

Небольшая ошибка или проблема коммуникации может привести к катастрофическим последствиям, предупредил руководитель ООН.

"Мне часто спрашивают, находимся ли мы в новой холодной войне", - сказал Гутерреш на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. - "Мой ответ заключается в том, что угрозы глобальной безопасности намного сложнее и, возможно, опаснее, чем тогда".

В прошлом столетии во время  конфронтации США и СССР, длящейся несколько десятилетий "были механизмы, позволявшие противникам рассчитывать риск и использовать неофициальные каналы для предотвращения кризиса", - сказал Гутерреш. "Сегодня многие из этих систем уже не существуют, и большинство людей, обученных их использовать, больше не с нами".

Как сказал Гутерреш, он по-прежнему надеется, что усиление военного присутствия России на границах Украины не перерастет в военный конфликт.

"Я предлагаю все стороны быть очень осторожными в своей риторике. Публичные сообщения должны быть направлены на уменьшение напряжения, а не его усиление", - сказал Гутерреш.

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Мюнхенскую конференцию по безопасности посетили вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский, но ни один представитель России не явился.

По мнению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Россия упустила шанс.


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