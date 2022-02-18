Генсек ООН: угроза безопасности сейчас выше, чем в Холодную войну

Небольшая ошибка или проблема коммуникации может привести к катастрофическим последствиям, предупредил руководитель ООН.

"Мне часто спрашивают, находимся ли мы в новой холодной войне", - сказал Гутерреш на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. - "Мой ответ заключается в том, что угрозы глобальной безопасности намного сложнее и, возможно, опаснее, чем тогда".

В прошлом столетии во время конфронтации США и СССР, длящейся несколько десятилетий "были механизмы, позволявшие противникам рассчитывать риск и использовать неофициальные каналы для предотвращения кризиса", - сказал Гутерреш. "Сегодня многие из этих систем уже не существуют, и большинство людей, обученных их использовать, больше не с нами".

Как сказал Гутерреш, он по-прежнему надеется, что усиление военного присутствия России на границах Украины не перерастет в военный конфликт.

"Я предлагаю все стороны быть очень осторожными в своей риторике. Публичные сообщения должны быть направлены на уменьшение напряжения, а не его усиление", - сказал Гутерреш.

Мюнхенскую конференцию по безопасности посетили вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский, но ни один представитель России не явился.