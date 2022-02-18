18 февраля в одном абзаце ⟩ Эвакуация жителей ДНР, шторм в Великобритании, самый необычный Lidl

События дня в одном абзаце

Все обсуждают

Цены продолжают повышаться, а люди продолжают искать возможность сэкономить. Новый лайфхак от литовцев - закупаться в Польше. Как и зачем они это делают - стало интересно и нам, и нашим читателям.

Чтиво дня

Спорт - это не только соревнования, медали и слезы. Это, в первую очередь, личности. Об одной такой - дерзкой российской лыжнице Веронике Степановой - наш сегодняшний рассказ.