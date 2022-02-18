18 февраля в одном абзаце ⟩ Эвакуация жителей ДНР, шторм в Великобритании, самый необычный Lidl
Рабочая неделя закончилась. Впереди аж два выходных. Чем нам запомнилась уходящая пятница? Можно прочитать ниже!
Рабочая неделя закончилась. Впереди аж два выходных. Чем нам запомнилась уходящая пятница? Можно прочитать ниже!
События дня в одном абзаце
Выявлено 10 285 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек. Продолжают повышаться и другие статистические данные: кумулятивная заболеваемость и число госпитализированных пациентов. Самое страшное, что и смертность в 2021 году была самой большой за последние 20 лет. Но ограничения продолжают сниматься, например, с марта при въезде в Латвию больше не будет нужен заполненный covidpass.lv. В Олимпиаде к концу подошла история одиночного женского фигурного катания - состоялась церемония награждения. Кроме того стало известно, кто сыграет в финале хоккейного турнира: Россия и Финляндия. О других итогах Олимпиады - традиционно читайте в наших дневниках. Что по Украине? Началась пятница (или даже скорее закончился четверг) новостью об обстреле детского сада на Донбассе. Позже власти ДНР заявили об эвакуации мирных жителей. А эксперты все еще не уверены в том, случится ли открытый военный конфликт. Что не делает ситуацию проще - объявления о ядерных учениях в России. В Латвии тоже неспокойно. Решение Сейма не утверждать на должности судьи Верховного суда Саниту Осипову вызвало негативную реакцию. Так, председатель Верховного суда обвинил Сейм в нарушении Конституции. Депозитная система все никак не заработает понятно для всех. А в Риге есть перекресток, где пешеходам особенно небезопасно. Из хороших новостей - скоро начнется стройка "самого необычного Lidl в Риге". Катастрофа в море - загорелся паром, перевозящий тысячи машин. Впрочем, море, в целом, неспокойно. В Великобритании бушует шторм, а на Латвию движутся новые циклоны.
Все обсуждают
Цены продолжают повышаться, а люди продолжают искать возможность сэкономить. Новый лайфхак от литовцев - закупаться в Польше. Как и зачем они это делают - стало интересно и нам, и нашим читателям.
Чтиво дня
Спорт - это не только соревнования, медали и слезы. Это, в первую очередь, личности. Об одной такой - дерзкой российской лыжнице Веронике Степановой - наш сегодняшний рассказ.
Видео дня: затопление - это, конечно, нехорошо. Но даже не самые приятные события в жизни можно повернуть себе на пользу. Вот предприимчивые жители Валмиеры не стали грустить, а начали кататься на каноэ и SUP досках.