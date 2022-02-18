Пт, 18.02.2022
Гребаный Китай Ольга Фаткулина, российская конькобежка
Ольга Фаткулина, российская конькобежка

18 февраля в одном абзаце ⟩ Эвакуация жителей ДНР, шторм в Великобритании, самый необычный Lidl

ФОТО: AFP/SCANPIX

Рабочая неделя закончилась. Впереди аж два выходных. Чем нам запомнилась уходящая пятница? Можно прочитать ниже!

События дня в одном абзаце

Выявлено 10 285 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек. Продолжают повышаться и другие статистические данные: кумулятивная заболеваемость и число госпитализированных пациентов. Самое страшное, что и смертность в 2021 году была самой большой за последние 20 лет. Но ограничения продолжают сниматься, например, с марта при въезде в Латвию больше не будет нужен заполненный covidpass.lv. В Олимпиаде к концу подошла история одиночного женского фигурного катания - состоялась церемония награждения. Кроме того стало известно, кто сыграет в финале хоккейного турнира: Россия и Финляндия. О других итогах Олимпиады - традиционно читайте в наших дневниках. Что по Украине? Началась пятница (или даже скорее закончился четверг) новостью об обстреле детского сада на Донбассе. Позже власти ДНР заявили об эвакуации мирных жителей. А эксперты все еще не уверены в том, случится ли открытый военный конфликт. Что не делает ситуацию проще - объявления о ядерных учениях в России. В Латвии тоже неспокойно. Решение Сейма не утверждать на должности судьи Верховного суда Саниту Осипову вызвало негативную реакцию. Так, председатель Верховного суда обвинил Сейм в нарушении Конституции. Депозитная система все никак не заработает понятно для всех. А в Риге есть перекресток, где пешеходам особенно небезопасно. Из хороших новостей - скоро начнется стройка "самого необычного Lidl в Риге". Катастрофа в море - загорелся паром, перевозящий тысячи машин. Впрочем, море, в целом, неспокойно. В Великобритании бушует шторм, а на Латвию движутся новые циклоны.

Все обсуждают

Цены продолжают повышаться, а люди продолжают искать возможность сэкономить.  Новый лайфхак от литовцев - закупаться в Польше. Как и зачем они это делают - стало интересно и нам, и нашим читателям.

Чтиво дня

Спорт - это не только соревнования, медали и слезы. Это, в первую очередь, личности. Об одной такой - дерзкой российской лыжнице Веронике Степановой - наш сегодняшний рассказ.

Видео дня: затопление - это, конечно, нехорошо. Но даже не самые приятные события в жизни можно повернуть себе на пользу. Вот предприимчивые жители Валмиеры не стали грустить, а начали кататься на каноэ и SUP досках. 


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