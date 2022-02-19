Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде

После 14 дней Олимпийских игр в Пекине сборная Норвегии завоевала 15 золотых медалей. Это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны. На счету норвежской команды также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей - всего 34 награды.

Четыре года назад на Играх в Пхёнчхане норвежцы завоевали 14 золотых медалей (как и Германия), повторив рекорд сборной Канады в Ванкувере-2010.

Медальный зачёт после 14 дней Олимпиады-2022

(золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 15-8-11 (34) Германия – 10-7-5 (22) США – 8-8-5 (21) Китай – 8-4-2 (14) Нидерланды – 7-5-4 (16) Швеция – 7-5-4 (16) Швейцария – 7-2-5 (14) Австрия – 6-7-4 (17) Команда ОКР – 5-9-13 (27) Франция – 5-7-2 (14) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России

Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине завоевала одну медаль. Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме завоевали бронзовые медали в командной эстафете.