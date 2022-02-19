Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде
Норвежские спортсмены установили рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх.
Норвежские спортсмены установили рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх.
После 14 дней Олимпийских игр в Пекине сборная Норвегии завоевала 15 золотых медалей. Это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны. На счету норвежской команды также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей - всего 34 награды.
Четыре года назад на Играх в Пхёнчхане норвежцы завоевали 14 золотых медалей (как и Германия), повторив рекорд сборной Канады в Ванкувере-2010.
Медальный зачёт после 14 дней Олимпиады-2022
(золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине завоевала одну медаль. Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме завоевали бронзовые медали в командной эстафете.
Игры в Пекине завершатся 20 февраля.