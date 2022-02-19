Сб, 19.02.2022
Меня часто спрашивают, находимся ли мы в новой холодной войне. Мой ответ заключается в том, что угрозы глобальной безопасности намного сложнее и, возможно, опаснее, чем тогда Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН
1

Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде

ФОТО: AFP/SCANPIX

Норвежские спортсмены установили рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх.

После 14 дней Олимпийских игр в Пекине сборная Норвегии завоевала 15 золотых медалей. Это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны. На счету норвежской команды также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей - всего 34 награды.

Четыре года назад на Играх в Пхёнчхане норвежцы завоевали 14 золотых медалей (как и Германия), повторив рекорд сборной Канады в Ванкувере-2010.

Медальный зачёт после 14 дней Олимпиады-2022
(золото - серебро - бронза - всего)

  1. Норвегия – 15-8-11 (34)
  2. Германия – 10-7-5 (22)
  3. США – 8-8-5 (21)
  4. Китай – 8-4-2 (14)
  5. Нидерланды – 7-5-4 (16)
  6. Швеция – 7-5-4 (16)
  7. Швейцария – 7-2-5 (14)
  8. Австрия – 6-7-4 (17)
  9. Команда ОКР – 5-9-13 (27)
  10. Франция – 5-7-2 (14)

*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России

Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине завоевала одну медаль. Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме завоевали бронзовые медали в командной эстафете.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back