ЕС введет санкции против Беларуси в случае ее участия в атаке на Украину

По словам чиновника, ЕС сейчас работает над новыми санкциями в отношении Беларуси, включая и экономические ограничительные меры. Он уточнил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 февраля решения по новым санкциям против режима Александра Лукашенко не ожидается.

"Да, мы рассматриваем санкции против Беларуси, если она будет участвовать в атаке против Украины", - заявил высокопоставленный чиновник. Он напомнил, что в 2020 году Евросоюз вводил санкции Минска за сфальсифицированные выборы президента и за внутренние репрессии. В 2021 году ЕС ввел санкции за принудительную посадку самолета Ryanair и за использование мигрантов для давления на Европу. "Теперь мы на третьей главе этой эпопеи. А именно, что Лукашенко предоставляет России территорию своей страны, которой он нелегитимно правит, для потенциальной агрессии против Украины", - добавил источник.